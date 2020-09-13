الانشقاقات تضرب حركة مناوي و(27) قائداً ينضمون لتجمع جديد

قريضة :نيالا :محجوب حسون

أعلن 27 من القيادات العسكرية والسياسية، بقطاع جنوب السكة منطقة قريضة ومناطق القطاع الاخرى، التابع لحركة وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، انسلاخها وانضمامها لتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر أبوبكر حجر ونيابة الرفيق عبد الله يحي أحمد والقائد العام عبد الله بشر جالي والقائد علي آدم علي .

وأكدت القيادات العسكرية والسياسية في (بيان) تحصلت (السوداني ) على نسخة منه، ثقتهم في التجمع لتحقيق أهداف النضال الذي مهر بالدم والدموع فضلا عن تحقيق حقوق شعبهم من الضحايا والنازحين واللاجئين داخليا وخارجيا والمواطنين في مناطق النزاع فيما حمل البيان توقيع (23) من القيادات العسكرية والسياسية .

وقال قائد قطاع جنوب السكة الحديد عبد الله محمد عثمان في تصريحات صحفية، بنيالا امس، إن السلام قيمة إنسانية وتصالحية مهمة وما يجلبه السلام أكثر مما تجلبه الحرب وهو هدف استراتيجي لهم، مؤكدا مباركتهم للخطوة الجريئة بسلام جوبا بالتوقيع بالأحرف الاولى، داعيا الحركات المسلحة التي لم توقع في منبر جوبا للحاق بركب السلام.