تشديد الإجراءات لتفادي الغش الإلكتروني في الامتحانات بجنوب دارفور

نيالا : محجوب حسون

أكدت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية لأكثر من (37) الف طالب وطالبة يجلسون في (222) مركزاً موزعين على محليات ومدن الولاية وتشديد اللوائح والنظم وتطبيقها في الامتحانات لتفادي الغش الالكتروني، موجها الطلاب بترك الهواتف في المنازل.

وقال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بالولاية، عبد العال صالح في مؤتمر صحفى أمس بمقر الوزارة بنيالا، إن الامتحانات وصلت إلى الولاية في وقت مبكر وتم ترحيلها إلى مراكز المحليات، بالهليكوبتر، عبر اللجنة الفنية برئاسة مدير شرطة الولاية ووزارة التربية والتوجيه، مؤكداً تجميع (4007) طالب في مراكز مختلفة باعتبارها مناطق الهشاشة من بينها طلاب شرق جبل مرة في مرشنج وسنقو في الردوم وتوفير المعينات والإعاشة من دقيق وسكر للطلاب، مؤكدا أن كل الطلاب المستهدفين بالتجميع في مناطق الامتحانات وصلوا عدا 13 طالبا في طريقهم إلى برام من تجريبة والنضيف .

وأوضح عبد العال أن عدد الجالسين للامتحان هذا العام (37446) الف طالبة وطالبة من بينهم (16582) يجلسون لاول مرة بينما (20863) إعادة وعدد (552) طلاب منازل .