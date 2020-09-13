شعبة مصدري الذهب: الإجراءات الاقتصادية الطارئة ساهمت في استقرار سعر الذهب

الخرطوم: السوداني

وصفت شعبة مصدري الذهب الإجراءات الاقتصادية الطارئة

التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالناجعة، وقالت الشعبة، إن هذه القرارات ساهمت في خفض سعر الصرف للعملات وفي أسعار الذهب ونطالب بمزيد من القرارات التي تُصب في انسياب الصادرات، وتجار الذهب والصاغة توقّفوا عن إضرابهم ومارسوا نشاطهم التجاري اليوم، عقب توقفهم ورفضهم للمضاربات والعمل المدبر الذي استهدف تدمير الاقتصاد السوداني، ونتوقع انفراجاً في صادرات البلاد من الذهب عقب اتباع سياسات تسهيل إجراءات الصادر والنافذة الواحدة.