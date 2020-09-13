مدير الشرطة يُفاجئ مجمع الذهب بزيارة جديدة ويُوجِّه بالحسم

الخرطوم: السوداني

وجّه مدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، بتركيب كاميرات مراقبة في جميع المحلات والمكاتب لمجمع الذهب المركزي بالخرطوم.

ووجّه خلال زيارة مفاجئة أجراها صباح اليوم الأحد، شملت كافة الطوابق بالعمارة، بمعالجة بعض الاختلالات الهندسية والتوصيلات الكهربائية التي تُشكِّل خطراً على جمهور المجمع، مشدداً على إزالة المخالفات والباعة الجائلين، فضلاً عن الظواهر السالبة، مطالباً أصحاب المحلات للالتزام بالرخص المستندات اللازمة لممارسة العمل، وضبط حركة العاملين بالمجمع وفق نظم محددة لمعرفة المتعاملين، ووعد بتكرار الزيارة يومياً حتى يتم تنفيذ كل التوجيهات.