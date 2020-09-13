الري: مناسيب النيل تواصل انخفاضها و(الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء) في أعلى مستوياتها

الخرطوم: السوداني

واصلت مناسيب النيل، انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم ان وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الاثنين) سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 175 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد الاثنين على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد استقراراً.

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد انخفاضاً (في حدود 9 سم).

• القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد انخفاضاً (في حدود 6 سم).

• القطاع: شندي – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 10).

• القطاع : عطبرة – سد مروي سيشهد انخفاضاً (في حدود 8 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

واشارت اللجنة في تقريرها ان محطة مدني سجلت اليوم 19.76 متر ويتوقع أن تنخفض غداً 19.73 متر، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.65 متر، لتنخفض غداً الثلاثاء الى 18.63 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.36 متر، وتنخفض غداً الى منسوب 17.32 متر، وتوالي الانخفاض الى منسوب 17.22 متر يوم الأربعاء، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.39 متر، ويتوقع أن تنخفض غداً بمقدار 3 سم لتسجل 18.36 متر، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.59 متر، وتنخفض يوم غد الى 15.45 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.16 متر وتنخفض غداً الى 15.13 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.