اختفاء تجار العملة وإحجامهم عن عمليتي البيع والشراء

الخرطوم: الطيب علي

تباينت أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني مع بداية تداولات اليوم الأحد وسط إحجام التجار عن عمليتي البيع والشراء بعد تطبيق السلطات لإجراءات الطوارئ، فيما شهدت مناطق وسط الخرطوم اختفاءً ملحوظاً لتجار العملة.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار تم تداوله ما بين ٢٠٠ و ٢٠٥

جنيهات، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي ٥٥ جنيهاً، والدرهم الإماراتي ٦٠ جنيهاً، واليورو ٢٣٠ جنيهاً.

وتوقع المتعاملون، استمرار تراجع سعر صرف العملات الأجنبية امام الجنيه مع استمرار الإجراءات القانونية ضد المضاربين وتجار العملة.