الدبيلو يترأس اجتماع سكرتارية صندوق تمويل بناء السلام في دارفور

الخرطوم: السوداني

انعقد اليوم بمقر مفوضية السلام، اجتماع سكرتارية برنامج صندوق بناء السلام في دارفور برئاسة بروفيسور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام.

وأوضح بروفيسور الدبيلو في تصريح صحفي أن الاجتماع استعرض قضايا بناء السلام في السودان، بجانب المطلوبات الأولية التي دفعت بها حكومة السودان للأمم المتحدة وذلك توطئة للشروع في تنفيذ اتفاق السلام، مبيناً أن الاجتماع شاركت فيه كافة المنظمات، وممثلو الأمم المتحدة الذين التزموا بتمويل المطلوبات الأولية التي تقدمت بها الحكومة لبناء السلام، وأضاف أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة فنية لوضع المشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذها بواسطة الأمم المتحدة.