ديوان شؤون الخدمة يتراجع عن فتواه التي تحرم المفصولين بقرارات لجنة إزالة التمكين من حقوقهم

الخرطوم: السوداني

تراجع ديوان شؤون الخدمة في السودان عن قرار سابق له، موجهاً لوزارة المالية يحرم بموجبه العاملين المفصولين بقرارات لجنة إزالة التمكين من استحقاقات نهاية الخدمة من صندوق المعاشات.

وجاء في خطاب الديوان بتاريخ اليوم الأحد 13 سبتمبر، الموجه لوكيل وزارة المالية، ما يلي:

بعد الفحص والتمحيص وعملاً بأحكام المادة (1/86) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لم نجد هذه الفئة من ضمن الفئات المستثناة من تطبيق أحكام المادة أعلاه.

لذا نرجو اعتبار ما جاء بخطابنا السابق بتاريخ 18 أغسطس بشأن عدم استحقاق العاملين المفصولين بقرارات لجنة إزالة التمكين من استحقاقات نهاية الخدمة لاغياً.