زعيما الأقلية والأغلبية في مجلس الشيوخ يعرقلان إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

السوداني: وكالات

قالت صحيفة ‏وول ستريت جورنال أن إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلان مشروع التسوية بين السودان واسر ضحايا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، رغم تأييد بقية الاعضاء من الحزبين.

وتأمل الحكومة السودانية أن تؤدي التسوية المقترحة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وسمت الصحيفة في عددها اليوم الأحد كل من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر و زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية روبرت مينيديز وقالت أنهما يعترضان على التسوية.

وأضافت “وول ستريت ” أن السودان حصل على قرض من بنك اقليمي إفريقي لدفع أموال تسوية اسر ضحايا السفارات حسب ما ذكر كاميرون هدسون.

وتضيف الصحيفة أنه بسبب عرقلة شومر و مينيديز تضاءلت الآمال في اقرار التسوية خاصة مع محاولتهم اقحام قضية 11 سبتمبر في التسوية وهو ما رفضه محامي حكومة جمهورية السودان الذي قال انه ليس لديهم اي احكام قضائية او تعويضات صدرت من القضاء الأمريكي ضد السودان.