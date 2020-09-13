الشرطة السودانية تكشف عن معلومات جديدة حول سرقة الـ 500 الف دولار

الخرطوم: السوداني

كشفت الشرطة السودانية عن توقيف 11 متهما في حادثة سرقة نصف مليون دولار من عربة خزانة البنك السودان المصري، مؤكدة أنها قريبة من المتهم الأساسي في الحادث.

واعلن الفريق ياسر الكتيابي مدير شرطة ولاية الخرطوم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد بمبانى شرطة الولاية بالخرطوم، ان التيم الخاص بمثل هذه العمليات بالمباحث الجنائية لشرطة الولاية استعاد 448 ألف دولار نقدا من اصل المبلغ المسروق، كما استعاد لودر وعربة بوكس وقطعة ارض قام بشرائها المتهم السائق.

واستبعد الكتيابي ان تكون السرقة عمل مؤسسة مبينا انه عمل فردي قام به السائق يعاونه اقرباءه وعددهم 4 أشخاص و7 من المتهمين مستلمى مال مسروق.

وجدد الكتيابي ثقته في الجهاز المصرفي وقال انه مؤمن وأن اموال المودعين في أمان، من جهته عبر مدير عام البنك السوداني المصري ” أبو عبيدة أحمد جيب الله” عن امتنانه للشرطة، وقال ان اموال المودعين في أمان.