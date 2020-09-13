شاهد بالفيديو .. تصريح لوالي نهر النيل يثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

الخرطوم: السوداني

أثار تصريح لوالي ولاية نهر النيل “آمنة أحمد الفكي” حول اتهام مواطن بالسرقة والابلاغ عنه لدى لجنة إزالة التمكين “دون اثبات” وعدم تحمل الشاكي أي مسؤوليه تجاه ذلك حتى إذا كان كاذبا، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو حديثاً لـ« آمنة» أمام جمع من الحضور قائلة : «كثير من الجهات بتتخوف انها تمتلك معلومات لكن ما عندها أدلة».

مضيفة: « الفرق في قانون إزالة التمكين دا انك انت جيب المعلومة والأدلة على اللجنة».

وزادت بقولها: « يعني لو في مواطن عارف جارو سارق حاجه يجي يبلغ، حتى لو طلع كلامو كذب وكان مجرد شك منو هو ما عليهو أي مسؤولية». وفق ما جاء بالمقطع.