جولة لـ(السوداني) تكشف عن ارتفاع كبير في أسعار السلع

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة في الاسعار بسبب ارتفاع الدولار مما انعكس على توقف عدد كبير من الشركات والمصانع المنتجة عن البيع فيما تشهد الاسواق ركودا حادا في الحركة التجارية.

وقال تاجر سلع بالخرطوم مهدي ابراهيم لـ (السوداني) إن هنالك زيادة كبيرة في الاسعار منذ قرابة الاسبوع نتيجة لارتفاع سعر الصرف ومضاربات التجار، مشيرا إلى أن الزيادة اكثر من (100%)، مبينا أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو (4.200) جنيه اما سعر الشاي فـ (600) جنيه لعبوة (450) جرام واستقرت اسعار النشويات في (70) جنيها للكيس وتراجع سعر الكرتونة (850) جنيه لـ (1.400) جنيه للكرتونة (850) جنيه اما سعر دقيق سيقا (1.150) جنيه زنة (10) كيلوبكتات فـ ( 150) جنيه للكيلو.

وتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراجع اسعار العملات.

وأضاف تاجر السلع بأم درمان مؤيد الخير أن توقف الشركات بسبب الدولار احدث ربكة في السوق وتسبب في زيادة بحوالي (95%)، لافتا لتباين اسعار السلع لانعدام الرقابة بالاسواق، مبينا أن سعر لبن البدرة (2) كيلو وربع ارتفع من (2.900) جنيه إلى (3.100) جنيه فيما قفز سعر الصابون وزن (1) جرام إلى (50) جنيها للقطعة اما الكبيرة فـبلغت (100) جنيه، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة وسعر زيت التحمير (36) رطل بسعر (3.5) ألف جنيه. وقال إن زيت يارا (1.500) جنيه، مضيفا أن الرؤية ضبابية بالاسواق، مشيرا لوفرة في البضائع رغم ارتفاع اسعارها .