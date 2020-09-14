غياب طلاب عن امتحان (القرآن) بسبب حراستهم للتروس بالمسعودية

الخرطوم: ساجدة دفع الله

كشفت مديرات مراكز امتحانات الشهادة السودانية بمنطقة المسعودية بولاية الجزيرة عن غياب (١٣) طالبا وطالبة.

وقالت وكيل مدرسة المسعودية الثانوية بنين، منال سليمان أبشر لـ(السوداني) إن غياب الطلاب بسبب الفيضان الذي اجتاح المنطقة، مضيفة أن إدارة المدرسة حاولت إقناعهم بالجلوس للامتحانات ولكن كل المحاولات باءت بالفشل وكانت تبريراتهم، بأنهم “تعبانين نفسياً وغير مستعدين للامتحان” وأنهم “يحرسون الترس” و منازلهم إنهارت بالكامل.

وأوضحت أن عدد الطلاب الجالسين (110) طالباً.

وكشف الطالب تمام أحمد الحاج بمدرسة المسعودية، خلال جولة لـ(السوداني) عن مخاطبته لإدارة المدرسة بتجميد العام الدراسي له، مبيناً انه (لايستطيع الجلوس لباقي المواد) .

وقال إن امتحان التربية الإسلامية كان صعبا بالنسبة لي، لأنني لم أذاكر شيئا خلال الأيام الماضية بسبب “مرض والدي” والسيول التى غمرت المنطقة، مشيراً إلى أنه يقضي جميع وقته في “الترس”، ومساعدة الأسر المتضررة من الفيضان.