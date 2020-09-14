بمشاركة لاعبيه الهلال يرفع إيقاع تحضيراته تأهباً للملوك

الخرطوم: السوداني

واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية على ملعبه في أمدرمان إستعداداً لمواجهة الأهلي مروي مساء الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، وعرف مران الأمس الذي جرى وسط أجواء خريفية انضمام العناصر الدولية للتدريبات ليصل عدد اللاعبين في التمرين إلى (30) لاعباً، وغاب عن المران عبد اللطيف بوي للإصابة والسمؤال ميرغني بسبب “الملاريا”.

وبدأت المناورة الهلالية بتمارين بدنية خفيفة أشرف عليها فتحي بشير (قبيلة) ومن ثم قسم الجهاز الفني للهلال لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث تدربت مجموعة مع المدير الفني الفاتح النقر وأخرى مع كندورة وعمار مرق ليختتم التمرين بتقسيمة قوية في كامل الملعب كشفت عن جاهزية اللاعبين لخوض قادم المواجهات في بطولة الدوري الممتاز.

وسيجري الهلال عصر اليوم مرانه الرئيسي والأساسي فيما سيختتم الأزرق مناوراته التدريبية لنزال الأهلي مروي بمران خفيف مساء الغد.