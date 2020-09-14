المريخ يعسكر استعداداً للخرطوم الوطني

خاض فريق كرة القدم بنادي المريخ أمس الأحد، حصته التدريبية الثانية بملعب الخرطوم الوطني، بعد توقفه لفترة قصيرة بسبب الخلافات الإدارية التي أدت إلى انقسام مجلس الإدارة لمجموعتين، ما انعكس مباشرة على برنامج تدريبات الفريق.

ورفع مجلس الإدارة من أهمية هذه المرحلة قبل مواجهة الفريق الصعبة أمام الخرطوم الوطني يوم الأربعاء، بإستاد حليم شداد ضمن الأسبوع الـ10 من الدور الثاني لمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

شارك في التدريبات مجموعة لاعبي المريخ بالمنتخب الوطني، ما منح المدير الفني التونسي جمال خشارم، دفعة فنية ونفسية كبيرة.

وبعد نهاية الحصة أمس الأحد، دخل الفريق معسكرًا مغلقًا بقلب العاصمة الخرطوم، والذي سوف يستمر حتى مباراة الأربعاء المقبل أمام الخرطوم الوطني.