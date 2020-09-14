الدولار يعاود الارتفاع ويسجل 230 جنيهاً

الخرطوم: الطيب علي

عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي، الارتفاع أمام الجنيه وسط شح المعروض وزيادة الطلب، فيما سادت حالة من الحذر في منطقة وسط الخرطوم مع استمرار مخاوف التجار من الحملات الأمنية ضد تجارة العملات.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل 230 جنيها للبيع و222 و225 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 57جنيهاً والشراء 55 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي 60 -61 جنيهاً.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات خلال الأيام المقبلة.