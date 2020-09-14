الأهلي الخرطوم يختتم مبارياته الودية ويكسب فهود الشمال

اختتم الأهلي العاصمي مبارياته الودية في طريق تحضيراته لاستكمال بطولة الدوري الممتاز بالفوز على الأمل عطبرة بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صالح بابو، وذلك عصر أمس الأول على ملعب سلاح المهندسين حيث يعسكر الفرسان، الذين تعادلوا ودياً بهدف لكل مع المريخ الفاشر والأهلي مروي قبل مواجهة فهود الشمال الأخيرة.

مجلس إدارة الأهلي الخرطوم برئاسة خالد هارون والفاتح التوم النائب الأول للرئيس ورئيس القطاع الرياضي اجتمعوا باللاعبين عقب المباراة وتحدثوا إليهم عن ضرورة إنفاذ توجيهات الجهازين الفني والإداري، وتأكيد الثقة فيهم. في تقدير المسؤولية والذود عن حمى الأهلي الخرطوم في المباريات المهمة القادمة بكل حماس وجدية.

يذكر أن الفرسان سيواجهون المريخ الفاشر عصر الأربعاء المقبل في إستاد المريخ ويضعون في رصيدهم 24 نقطة.