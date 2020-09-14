مدرب أهلي شندي يبعث برسالة خاصة

أعرب مدرب الأهلي شندي صلاح أحمد آدم عن سعادته بتولي المهمة الفنية للفريق، مشيرًا إلى أنّ الفريق يضم عناصر مميزة تملك الموهبة والخبرة.

وقال صلاح أحمد آدم في تصريحات صحفية، إنّ النتائج التي حققها الأهلي شندي في المواسم الماضية تمثّل حافزًا لهم في الاستمرار بذات الطريق.

وكشف المدرب الشهير بـ”الجنرال” عن رغبتهم في إعادة الأهلي شندي إلى عهده السابق.

وأضاف” نستهدف تقديم مستوياتٍ فنية إيجابية تعيد الفريق لسابق وضعيته”.

والأربعاء المقبل، يبدأ الأهلي شندي مشواره في الدوري الممتاز بملاقاة الرابطة كوستي باستاد الخرطوم.