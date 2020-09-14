منتخب الشباب يختتم المرحلة الأولى للتصفية بالاثنين

يجري الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة منير لهباب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، المرحلة الأولى من التصفية لترشيحات لاعبي الولايات المرشحين من قطاعي دارفور وكردفان، عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين ، وذلك على ملعب استاد الخرطوم، عقب عدد من المباريات الداخلية ظل ينفذها خلال فترة الاختبارات التي بدأت الاربعاء الماضي، وسيتم الدمج بين الكلية القديمة والعناصر المختارة من الكلية الجديدة يوم الخميس المقبل، ويعقب ذلك انخراط في معسكر مقفول يوم السبت بعد اختبار عدد من اللاعبين الجدد من مختلف الولايات ..