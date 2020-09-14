والي سنار الأسبق يروي لـ( السوداني) تفاصيل حرق منزله بما فيه

الخرطوم: محمد الطاهر

كشف والي سنار الأسبق “أحمد عباس” لـ (السوداني) عن تفاصيل جريمة حرق منزله بما فيه بمدينة سنار جنوب شرق السودان، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين بعد أن تسلل شخصاً وأشعل النار مستخدماً “بنزين”.

وقال “عباس” عند الساعة الثانية فجر اليوم استيقظنا على صوت انفجار، لنجد الطابق الارضي من المنزل الذي نقيم فيه مشتعلاً بأكمله، ونجونا باعجوبة من النيران واختناق الدخان.

مضيفاً أن الجاني قام بتسلق سلم جانبي وصعد إلى السطح ثم هبط إلى الطابق الأرضي، وسكب كميات من “البنزين” بالصالة والغرف وحول المنزل، ثم خرج بعدها ورمى بلفافه أشبه بـ”المولوتوف” أحدثت انفجارا مدويا استيقظنا على وقعه واشتعلت النيران في انحاء المنزل.

وقال “عباس” لـ(السوداني) أنهم عثروا بعدها على متعلقات للجاني من زناد و العبوة البلاستيكية التي نقل بها البنزين، اضافة إلى رسالة “تهديد” وضعها بالسطح يتوعده فيها قام بتسليمها للشرطة.

وكشف “عباس” أن هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها لمثل هكذا محاولة، وإنما سبقتها واحدة استيقظوا على اختناق بـفعل “البنزين” الذي وجوده مسكوبا بكميات بالمنزل، مما قد يشير إلى فشله في الاشعال عقب خروجه.

واكد “عباس” أن المحاولة كانت عمداً ومقصودة باستهدافه شخصياً وأسرته.