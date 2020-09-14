فى أعقاب المُداهمات على عمارة الذهب تراجع الوارد بنسبة (50%)

الخرطوم: الطيب علي

أكد عدد من صاغة وتجار الذهب، ضعف الوارد من الذهب الى العمارة فى الخرطوم بنحو (50%) وارتفاع سعر الخام الى 13200 بسبب الحملات والمداهمات على عمارة الذهب فى الخرطوم، مشيرين الى أنها انعكست فى نشاط بيع الذهب خارج العمارة وفى المناطق الطرفية.

وقال رئيس اللجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب محمد ابراهيم تبيدي لـ( السوداني)، إن هناك جهات غير معلومة لديهم تنشط فى شراء الذهب، موضحاً أن المداهمات أسهمت فى ارتفاع سعر جرام الذهب الخام من 11.5 جنيه قبل إجراءات الطوارئ الاقتصادية الى 12700 جنيه، فيما بلغ سعر الجرام عبر الشيكات المصرفية 13200 جنيه، وأضاف أن هناك جهات مجهولة تشتري الذهب عبر الشيكات المصرفية ما ادى إلى زيادة الفارق ما بين البيع نقداً وعن طريق الشيكات، مبدياً استغرابه من الجهات التي تقوم بشراء الذهب بتلك الكيفية، وناشد السلطات للتحقق من وجود جهات تشتري الذهب في منطقة شرق السودان، وشدد على ضرورة وجود نوافذ لشراء الذهب بأسعار مجزية داخل عمارة الذهب لانسياب عمليتي البيع والشراء من مناطق التعدين إلى عمارة الذهب في الخرطوم.

وقدر نقص الوارد من الذهب للعمارة من مناطق الإنتاج بنحو (50%)، وأضاف: نحن ضد سياسة الترهيبب للمنتنجين لتلافي نشاط عمليات التهريب، ولفت الى أن تلك السياسة استخدمها النظام المعزول ولكنها لم تنجح، ونوه إلى أن المضاربات التي تمت خلال الفترة الماضية لا تسمح بأي انسياب لصادر الذهب للخارج.