والي الخرطوم: تشكيل لجنة لرقابة وتوزيع غاز المنازل والمخابز

الخرطوم: السوداني

اصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قراراً بتشكيل لجنة لرقابة وتوزيع غاز المنازل والمخابز لولاية الخرطوم.

وتختص اللجنة بمهام عديدة، أبرزها استلام الحصص المقررة يومياً من الغاز المخصص للمنازل والمخابز لمحليات ولاية الخرطوم وتنظيم عملية دخول العربات والآليات إلى داخل المصفاة والقيام بالمتابعة الميدانية لعمليات توزيع الغاز للمخابز والمنازل في الأحياء وقرى المحلية، فضلاً عن الرقابة على عمليات استلام وتوزيع الغاز داخل الولاية، وتولي فتح البلاغات ضد المخالفين للبيع بالتسعيرة المحددة والقيام بعملية التنسيق مع لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة على مُستوى القُرى والأحياء بالمحليات لضمان وصول الكميات المخصصة لها من الغاز، ورفع تقارير دورية عن سير العمل للوالي.