المالية تتنصل عن دفع مرتبات منسوبي التعليم العالي بـ«التعديل الجديد»

الخرطوم: السوداني

تنصلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تغذية مرتبات منسوبي التعليم العالي والبحث العلمي وفق التعديل الجديد، وذلك بحسب إفادة من قبل وزارة التعليم العالي، بتاريخ اليوم الاثنين معنونة لمديري الجامعات الحكومية.

وقالت وزارة التعليم العالي في خطاب وجهته إلى ‏مديري الجامعات الحكومية، إن الإدارة العامة لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي قد استلمت ‏مبلغ 250.000.000 جنيه سوداني عبارة عن المرتبات الشهرية قبل الزيادات ‏الأخيرة، وانتظرت لحين اكمال المبلغ ليتم ‏التوزيع على الجامعات، وكانت آخر محاولة حتى يوم أمس الأحد من ‏قبل وزيرة التعليم العالي في مقابلة لها مع وزيرة المالية لاستكمال المبلغ.

موضحة: أن وزيرة ‏المالية أفادت أنها غير مسؤولة عن تغذية المرتبات وإنما تقوم بدفع دعم لوزارة ‏التعليم العالي (علماً بأن الدعم هو المرتبات).

وأوضح الخطاب الممهور بتوقيع المدير التنفيذي للمكتب الوزاري ‏بالتعليم العالي، أن المبلغ المذكور عبارة عن المرتبات ‏قبل التعديل، ولا يتناسب مع الزيادات الأخيرة في المرتبات حيث يمثل أقل من ‏خمس المرتبات بعد الزيادات.