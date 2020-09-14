التعليم العالي: استلمنا مرتبات أغسطس دون زيادات والمالية اعلنت عدم مسؤوليتها عن الزيادات

الخرطوم: السوداني

اصدر المدير التنفيذي لمكتب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميماً وإفادة لمديري الجامعات، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للتمويل بالوزارة استلمت مبلغ (250000000) جنيه من وزارة المالية، مشيراً إلى أنها المرتبات الشهرية قبل الزيادات الأخيرة، وأضاف التعميم الصادر من مكتب الوزيرة أن الوزارة ظلت في انتظار وسعي مستمر مع المالية لاستكمال المبلغ حتى يتم التوزيع على الجامعات، وكشفت الإفادة عن قيام وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمحاولة أخيرة مع وزيرة المالية، إلا أن وزيرة المالية أفادت أنها غير مسؤولة بتغذية المرتبات ولكنها تقوم بدفع دعم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت الإفادة أن المبلغ يمثل المرتبات قبل الزيادات الأخيرة ويمثل خُمس المبلغ المطلوب.