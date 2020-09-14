سفير السعودية بالخرطوم وجوبا يجتمع مع مناوي

الخرطوم. السوداني

شهدت عاصمة جنوب السودان (جوبا) لقاءً مغلقاً بين سفير المملكة العربية السعودية علي حسن بن جعفر ورئيس حركة السودان مني اركو مناوي.

وغادر سفير السعودية بالخرطوم الى جوبا قبل ايام للمساهمة في دفع عملية السلام الى الأمام.

وبحسب بيان صحفي مقتضب تلقته (السوداني)، فإن اللقاء تناول قضايا السلام، وشكر مناوي المملكة العربية السعودية على دورها في دعم السلام وَرعاية مؤتمر أصدقاء السودان لدعم السلام.

وقال السفير السعودي إن بلاده مهتمة بالسلام في السودان وانه ستشارك بتمثيل دبلوماسي في حفل التوقيع النهائي قوامه وزير الدولة بالشؤون الأفريقية.

من جانبه قال مناوي في تغريدة: “تناولنا في اللقاء عدة قضايا اولها تعزيز السلام والتواصل مع الاخرين الذين لم يوقعوا، كما اكد لنا السفير بان المملكة مهتمة بمساعدة منكوبي السيول والنازحين واللاجئين، ونحن سنقوم بمده بمعلومات الاضرار لتسهيل المهمة”.