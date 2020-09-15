وزير التربية لـ(السوداني) نسبة الغياب عن امتحانات الشهادة 6 %

الخرطوم : وجدان طلحة

قال وزير التربية والتعليم، البروفيسور محمد الأمين التوم، لـ(السوداني) أن نسبة غياب الطلاب من امتحانات الشهادة السودانية بلغت 6%، مؤكداً عدم رصد اي مشكلات واجهت الطلاب الجالسين للامتحانات.

وقال الوزير انه تفقد مراكز الامتحانات، في اليوم الأول، واطمأن على الاوضاع.

من جانبها قالت وكيل الوزارة تماضر الطريفي لـ(السوداني) إن نسبة الغياب طبيعية جدا، ولم تؤدِّ السيول والفيضانات إلى حرمان طالب من الجلوس للامتحان، مشيرة إلى أنها قامت بجولة في مراكز الامتحانات بولاية سنار ولاحظت غياب طالبات عن الامتحان بسبب الزواج، لافتة إلى أن اثنين من الطلاب بولاية كسلا تأخرا عن الوصول إلى مراكز الامتحان وتم معالجة الامر بتوفير مقعدين لهما في اقرب مركز للامتحانات .