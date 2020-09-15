مناوي يطالب بحل مجلسي السيادة والوزراء

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي إن الحكومة الحالية سيتم حلها عقب توقيع اتفاق السلام النهائي بجوبا في الثالث من اكتوبر المقبل، مشيراً إلى ضروة حل مجلسي السيادة والوزراء مع مراجعة الوثيقة الدستورية، وطالب بإعطاء الحركات المسلحة اولوية في السلطة عبر المحاصصات في الحكومة القادمة. وقال إن قوى الحرية والتغيير هي التي افترعت عملية المحاصصة عبر الحكومة القائمة حالياً ويجب أن تمنح الحركة ذات المحاصصة في الحكومة القادمة. ونادى بضرورة تكاتف الجميع من اجل انقاذ السودان مما اسماه بالانهيار الشامل وترك التعالي والكبرياء الحزبية، ونفى أن يكون لديهم تمثيل في وفد المقدمة الذي يتوقع وصوله الخرطوم (الثلاثاء).