إعادة فتح ملف انهيار برج الرباط الوطني

الخرطوم: أم سلمة العشا

شرعت نيابة مخالفات الأراضي بالخرطوم، في إعادة فتح ملف انهيار برج المعامل الطبية لمستشفى الرباط الوطني في العام 2005م، إبان تولي الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين منصب وزير الداخلية.

وكشفت مصادر عليمة لـ(السوداني) أن النيابة بدأت في إعادة البلاغ من جديد، وشرعت في اتخاذ خطوات تتعلق بمراجعة الملف.

وبحسب المصادر فإن الشركة المنفذة للبرج هي ذات الشركة التي شيدت منزل عبد الرحيم محمد حسين بضاحية قاردن سيتي بالخرطوم.

وكان المبنى الذي يتبع لجامعة الرباط إحدى مؤسسات الشرطة إنهار قبل وقت قصير من افتتاحه وترتب على ذلك خسائر مالية جسيمة للدولة ووفاة المرحوم محمد عبد نور وإلحاق اصابات متعددة بآخرين.