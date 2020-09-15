مقتل شاب في مشاجرة بأمبدة

أمبدة : السوداني

لقى شاب مصرعه في مشاجرة مع شخصين بمنطقة أمبدة غرب أمدرمان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن ثلاثة أشخاص وقعت بينهم مشاجرة تطورت إلى عراك بالأيدي إلا أن أحدهم استل سكيناً وسدد طعنة إلى آخر أسقطه أرضاً وفارق الحياة لاحقاً، وأصيب آخر بجروح متفاوتة.

وتلقت الشرطة بلاغاً بالحادثة حيث أرسلت دورية تمكنت من القبض على المتهم وهو في حالة سكر بينما نقلت المصاب إلى المستشفى وأجرت تدابيرها الجنائية حيال الجثة، وتعرفت الشرطة على المجني عليه والمصاب، ومن خلال التحريات أقر المتهم بجريمته ونسبها إلى مشاجرة بينهم.