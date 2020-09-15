الشرطة تحقق في وفاة شابين في ظروف غامضة

الخرطوم: السوداني

تحقق شرطة ولاية الخرطوم في ملابسات وفاة شابين حدثت في ظروف غامضة.

وعثرت شرطة اليرموك في مايو على جثة شاب متحللة داخل منزل، بينما عثر مواطنون على جثة عامل داخل متجر بمنطقة السوق المحلي.

وحسب تحقيقات الشرطة الأولية فإن الجثة الأولى لرجل عثر عليها متحللة تماماً داخل منزل بحي اليرموك، وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت وأجرت تدابيرها الجنائية وأحالت الجثة إلى مشرحة بشائر.

وشملت تحقيقات الشرطة حادثة وفاة عامل داخل متجر في ظروف غامضة، حيث دونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى المشرحة.