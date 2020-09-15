مدير عام الشرطة يوجه بتفعيل لجنة مراجعة جنسيات الأجانب بالتجنس

الخرطوم: السوداني

وجه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول حقوقي عزالدين الشيخ علي بتفعيل عمل اللجنة الخاصة بمراجعة الجنسيات بالتجنس بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، التي منحت للأجانب خلال السنوات الماضية بجانب الاهتمام بتأهيل ورفع قدرات الكادر العامل بالإدارة والاهتمام بالتدريب.

وجدد المدير العام حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بتسهيل وانسياب كافة إجراءات ومعاملات الجمهور المرتبطة باستخراج الأوراق الثبوتية وفق التقنية المتطورة التي انتظمت كافة الأعمال الشرطية المرتبطة بأعمال الجمهور.

وزار الشيخ أمس الإدارة العامة للجوازات والهجرة بحضور اللواء شرطة د. آدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة

وحسب (المكتب الصحفي للشرطة) فإن مدير عام قوات الشرطة وجه خلال زيارته بتحسين بيئة العمل وإجراء المعالجات اللازمة وتفعيل العمل باللجنة المعنية بمراجعة الجنسيات بالتجنس التي منحت خلال السنوات الماضية بجانب الاهتمام بتأهيل ورفع قدرات الكادر العامل بالادارة والاهتمام بالتدريب المستمر كما شدد سيادته على أهمية تقديم التسهيلات في معاملات المواطنين بالسرعة والجودة المطلوبة باعتبارها واجبا أصيلا لقوات الشرطة فى خدمة المواطنين.