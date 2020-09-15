مسلسل القرارات مستمر بالمريخ إقالة جديدة لخيري وتكوين لجنة العضوية التأكيد على رفع تجميد الثنائي وإضافة نقد وأبو أواب للمجلس

الخرطوم : السوداني

عقد مجلس المريخ بقيادة آدم سوداكال اجتماعاً طارئاً أمس ( الإثنين) اتخذ فيه قرارات جديدة بشأن الوضع الإداري بالنادي وأجاز المجلس محضر الاجتماع السابق.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد آدم سوداكال وحضور كل من الأستاذ الصادق صالح جابر نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار وعلي أبشر نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية والأستاذ أحمد مختار وعمر محمد عبدالله، إصدار قرار جديد بإعفاء المدير التنفيذي للنادي الدكتور مدثر خيري وتكليف الأستاذ مصطفى توفيق للقيام بمهام الإدارة التنفيذية، وتكوين لجنة للتسليم والتسلم برئاسة علي أبشر وعضوية كل من أحمد مختار والدكتور موسى محمد المصباح رئيس اللجنة القانونية بالنادي للإشراف على عملية التسليم والتسلم التي حدد لها أن تكون خلال “72” ساعة من تاريخ صدور القرار.

كما تم التأكيد على رفع تجميد عضوية كل من الصادق مادبو وعمر محمد عبدالله، ومن داخل الإجتماع قدم رئيس لجنة تقصي الحقائق الدكتور موسى محمد المصباح مذكرة قانونية بناءً على طلب بعض الأعضاء، وقد أوضح المصباح خلال المذكرة أن عقد الاستثمار تم إلغاؤه مبيناً أنه لا يوجد أي ضرر على النادي من جراء العقد الملغي وبعد الاستماع للمصباح أكد المجلس على ضرورة العمل المؤسسي والاستفادة من التجربة.

و قرر مجلس الإدارة في إجتماعه الطارئ إضافة الأستاذ عمر نقد والأستاذ محمد أبو عوف “أبو أواب” لعضوية المجلس.

كما تقرر إعفاء عضوي المجلس محمد موسى الكندو وعلي مصطفى أسد من تمثيل مجلس الإدارة في عقد قناة المريخ وتكليف عضوي المجلس الأستاذ أحمد مختار وعلي أبشر بتمثيل المجلس في عقد القناة، وجدد المجلس خلال جلسته التأكيد على قرار تعيين الأستاذ زاكي الدين الصادق منسقا إعلاميا للنادي.

كما تم الاستماع في اجتماعه لتنوير من لجنة العضوية، وتقرر تسمية أعضاء لها أبرزهم معتصم مالك، السر أحمد قسم السيد، حافظ الزين، نصر الدين الشريف، الناجي حسن، العميد ياسر أبو البشر نائباً لرئيس لجنة العضوية، والأستاذ سعدية عبدالسلام أعضاء للجنة العضوية.

واتفق المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لإنجاز جميع الملفات.