هلال الابيض يجري مرانه الرئيسي

عقد فريق الكرة بنادي الهلال الابيض مرانه الرئيسي عند الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس الإثنين بملعب أركويت بالخرطوم تأهباً لمواجهة حي العرب بورتسودان.

ووقف الجهاز الفني للفريق بقيادة المغربي خالد هيدان وطاقمه المعاون على مدى جاهزية الفرقة الزرقاء لمنازلة حي العرب بورتسودان عشية الأربعاء ووضع الخطة والاستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء وكان الفريق قد تدرب صباح الأحد على ذات الملعب على أن يؤدي مرانه الختامي مساء اليوم علي ملعب إستاد المريخ مسرح المواجهة.