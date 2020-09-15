منتخب الشباب يكمل المرحلة الأولى من الاختبارات

أكمل المنتخب السوداني لكرة القدم تحت (20) سنة، المرحلة الأولى من الاختبارات بعد عمل استمر لخمسة أيام تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية، وبحضور كامل طاقمه المعاون بدءاً بالكابتن محمد موسى المدرب العام للمنتخب، وكانت الاختبارات للكلية الجديدة قد بدأت يوم الأربعاء الماضي الذي وافق (9) سبتمبر الماضي.

اللاعبون المرشحون من لجان التدريب بالاتحادات المحلية في ولايات دارفور وكردفان، وعدد من الولايات الأخرى في مختلف بقاع السودان، أدوا مباريات داخلية عقب تقسيمهم إلى ثلاثة فرق، وصباح أمس الأول تم تقليص القائمة إلى ( 22) لاعبا، من الكلية الحالية التي بدأت بـ(44) لاعبا، وسيضاف إليهم (16) لاعبا من آخر كلية قبل التجمع الحالي، ليتواجد في استهلال المعسكر القادم (38) لاعبا قبل تقليصهم إلى (23) لاعبا للسفر إلى نيروبي ..

التحضيرات ستتواصل صباح اليوم الثلاثاء على ذات أرضية ملعب إستاد الخرطوم، بذات التباري الداخلي قبل التقليص مجدداً لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الخميس القادم بعدها سيتم التقليص كما ذكر آنفاً إلى (23) لاعبا.