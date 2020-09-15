جبرة : فترة التوقف أثّرت علينا ومباراة الهلال معقّدة

يرى فاروق جبرة أنّه مع استكمال منافسة الدوري الممتاز وأنّ قرار اتحاد الكرة سليم بنسبة كبيرة.

قال مدرب أهلي مروي، فاروق جبرة، إنّ مباراة فريقه أمام الهلال في بطولة الدوري الممتاز صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنّه عمل على تجهيز فريقه وفق المطلوب.

وأوضح جبرة في تصريحاتٍ لـ”باج نيوز” أنّ فترة التوقف كانت طويلة ومؤثرة إلى حدٍ كبير.

وأضاف”صحيح أنّ فترة التوقف عن النشاط طويلة، ولكن فريقي جاهز ولقد استعددنا بشكلٍ إيجابي ومطمئن”.

وكشف جبرة عن أنّ مباراته المرتقبة أمام الهلال سيلعب فيها من أجل الانتصار وحصد النقاط لمواصلة المسيرة الجيّدة في البطولة.

ويتواجد أهلي مروي في المركز الثامن بالدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”34″.