رسمياً المنتخب يواجه تونس وتوغو وديا

أكمل الاتحاد السوداني لكرة القدم ممثلاً في لجنة المنتخبات الوطنية الاتفاق رسمياً مع منتخب توغو عبر مخاطبات جرت خلال اليومين الماضيين من أجل التباري في أيام الفيفا بتونس، وكان الاتفاق قد اكتمل مسبقاً على مواجهة المنتخبين؛ التونسي والسوداني يوم 9 أكتوبر في الخضراء، وسيلتقي صقور الجديان مع التوغولي يوم 12 أكتوبر في تونس أيضاً، حيث يعسكر التوغولي خلال أيام الفيفا، وبذا يؤدي صقور الجديان مباراتين من الأهمية بمكان بعد طول غياب عن اللعب في أيام الفيفا، ويأتي ذلك في طريق التحضيرات الجادة لمواجهتي غانا خلال نوفمبر المقبل بتصفيات أمم افريقيا في الكاميرون 2022م.. ويسبق مباراتي تونس وتوغو لقاء تشاد في مباراتين يومي 23 و 26 سبتمبر الحالي في العاصمة (انجمينا)..