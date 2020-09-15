برقو يجتمع بالجهازين الفني والإداري للمنتخبين الأول والشباب ويجيز التقارير

عقد الدكتور حسن محمد عبدالله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعاً مطولاً مع الجهازين الفنيين والإداريين للمنتخبين؛ الأول والشباب في مكتبه بمباني الاتحاد في الخرطوم2، وخلالهما استمع إلى تنوير المنتخب الأول حول المعسكر الذي انعقد مؤخراً بفندق برازافيل في الخرطوم بحري، والذي أدى من خلاله صقور الجديان عدة تدريبات، بالاضافة إلى التصور الكامل للمرحلة المقبلة، وأمن السلطان حسن برقو على كل التقارير الواردة، وكذلك ناقش رئيس لجنة المنتخبات مضي معسكر المنتخب الشاب الذي ينعقد حالياً في فندق الضرائب بالخرطوم، حيث يتم اجراء الاختبارات لعدد من مرشحي الولايات، وسيتم إضافة الكلية القديمة بدءاً من صباح اليوم (الثلاثاء) ، وأجاز الدكتور حسن برقو كامل التصور الذي ينفذ باتقان حالياً، حيث سيستمر الاختبار لثلاثة أيام قبل التقليص يوم الخميس المقبل إلى 23 لاعبا من أصل (38)؛ ينخرطون في معسكر مقفول إلى حين السفر لكينيا؛ حيث يتم إقامة معسكر تحضيري قصير ومواجهة منتخبها الشاب لكرة القدم بطريق التحضيرات لبطولة سيكافا في ديسمبر المقبل، ومن ثم تصفيات نهائي أمم إفريقيا للشباب في موريتانيا 2021م..

رئيس لجنة المنتخبات أشاد بالجهد الكبير المبذول في المرحلة الماضية، وجدد ثقته في الكادر العامل مبيناً أن المرحلة القادمة تحمل تحديات كبيرة.