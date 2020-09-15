مدني: عقوبات ستطال المُصدِّرين الذين لا يلتزمون بسداد حصيلة الصادر

الخرطوم: السوداني

قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، إن الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل في الهيكلة منذ عهد النظام السابق.

وأشار مدني في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق، الى أن الحكومة الانتقالية أفردت مساحة واسعة للتشاور بين الجميع من خلال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري لمساعدة الحكومة الانتقالية في وضع استراتيجية واضحة ومحددة للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد.

وكشف وزير الصناعة والتجارة، عن خطط تستهدف عمل المطاحن المتوقفة عن العمل، بجانب خطة لتصنيع واستيراد المخابز التي تنتج كميات كبيرة من الخبز، وقال إن هنالك إشكالية من حيث الجودة فيما يخص صادرات الماشية، مطالباً بأهمية الالتزام بالمواصفات الجيدة، وكشف عن عقوبات قانونية ستطال المصدرين الذين لا يلتزمون بسداد حصيلة الصادر.

وفيما يتعلق بصناعة السكر، قال إن هذه الصناعة لم تجد الاهتمام الكامل في الفترة السابقة.