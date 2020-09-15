الدولار يوالى الارتفاع ويسجل 240 جنيهاً

الخرطوم: الطيب علي

والت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع أمام الجنيه بالسوق الموازي، وسط زيادة الطلب وشح المعروض، فيما استمرت حالة اختفاء تجار العملة من الشوارع الرئيسية فى منطقة وسط الخرطوم مع استمرار المخاوف من تعقب السلطات لأنشطتهم.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإن سعر البيع للدولار سجل في تداولات الثلاثاء 240 جنيهاً مقارنة بـ230 و235 ليوم الاثنين، فيما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي 70 جنيهاً والريال السعودي 63 جنيهاً.

وارجع المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات وشح المعروض، بالرغم من إجراءات الطواريء الاقتصادية، متوقعين تراجع أسعار العملات خلال الأيام المقبلة، مع الإعلان عن زيارة رسمية لرئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء إلى الإمارات الخميس المقبل والتوقعات بتلقى السودان لدعومات خارجية.