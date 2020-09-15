بالفيديو.. الدعم السريع يتكفل بترحيل وإعاشة طلاب الشهادة السودانية من مناطق سيطرة «عبدالواحد نور»

الخرطوم: السوداني

في خطوة غير مسبوقة قامت قوات الدعم السريع متمثلة في متحرك استتباب الأمن بمحليتي كاس وشطايه، بترحيل طلاب الشهادة السودانية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور بجبل مرة والبالغ عددهم (151) طالباً وطالبة.

بعد ان تقطعت بهم السبل نسبة لانعدام المواصلات وخطورة الطريق الرابط بين منطقة ـ(قورلانج بانج) مقر رئاسة الحركة ومراكز الامتحانات بمدينة كأس بولاية جنوب دارفور.

واظهر مقطع فيديو نشره اعلام الدعم السريع أعداد من الطلاب وهم يعبرون طرقاً وعرة في طريقهم إلى كأس على متن سيارات عسكرية تابعة للدعم السريع.