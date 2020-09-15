ترتيبات لمواصلة جمع السلاح والعربات غير المقننة

الخرطوم: السوداني

ترأس اللواء الركن يسن إبراهيم يسن بمقر وزارة الدفاع صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العسكرية الأمنية والذي ضم أعضاء اللجنة من قادة الأجهزة الأمنية، وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة وعربات الدفع الرباعي والمواتر، ووقف على كل المشاكل التي تعوق سير العمل.

إلى ذلك، أمّن الاجتماع على مواصلة الجهود في جمع السلاح والعربات غير المقننة والتي تدخل البلاد عن طريق التهريب وعربات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) والمواتر في الولايات خاصة الحدودية، وتم تأمين القوات اللازمة لتنفيذ هذا العمل في كل أنحاء السودان.