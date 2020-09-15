« القراي»: الوضع الاقتصادي الحالي سيكون ممهداً للاضطرابات حال تم فتح المدارس

الخرطوم: السوداني

قال مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي، ان الوضع الاقتصادي الحالي سيكون ممهداً للاضطرابات حال تم فتح المدارس لذلك لابد من تأجيل العام الدراسي، وفق «سونا».

وأكد “القراي” التزام الوزارة بتوفير الكتاب المدرسي مجانا، الا انه قال ان الوضع الحالي أخر اتمام العمل في الطباعة حيث تمت طباعة كتابين (الجغرافيا للصف السادس والتربية الاسلامية للصف الاول وجزء كبير من كتاب العلوم للصف السادس).

و قال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، ان التغيير الذي تم في المنهج غير من وضع المواد وقلل وخفف منها حيث تم الغاء كثير من المواد.

لافتاً إلى أن الوزارة ترغب في أن تكون المدارس محل سعادة للطلاب وليس تعاستهم، وطالب بضرورة حدوث تغيير في نظام التدريس، وأن يكون المعلم مبتسماً وليس أن يأتي حاملا سوطا أو مسطرة.

وقال القراي إن اليوم الأول في الدراسة سيكون يوماً للسلام وللحوار بين الطلاب والمعلمين حتى يشعروا بالأمان.

من جهته أعلن وزير التربية والتعليم السوداني، محمد الأمين التوم، عن تأجيل فتح المدارس من يوم 27 سبتمبر الجاري إلى 22 نوفمبر المقبل.