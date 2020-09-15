إفشال محاولة غش في امتحان «الأحياء والعلوم الهندسية» بكسلا عبر الواتساب

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا في تعميم صحفي الثلاثاء، عن محاولة استفادت احد الطلاب الجالسين اليوم لمادتي الأحياء والعلوم الهندسية من مميزات الشبكة العنكبوتية عبر تطبيق التراسل الفوري “واتس اب”.

وقال التعميم “لكن الوزارة وعبر كوادرها من خلال متابعة كبير مراقبي مركز الرواد الخاص للبنين بمحلية كسلا، ومن خلال الخبرة التربوية استطاع اكتشاف المحاولة”.

وافادت الوزارة في تعميمها “بأن السلطات الامنية والعدلية باشرت فور تلقيها بلاغ من كبير مراقبي مركز الرواد للوصول لكشف الحقيقة كاملة، بما يؤكد الترتيب والتنظيم والمتابعة المميزة والممتازة لسير امتحانات الشهادة السودانية بولاية كسلا”.

وأكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه الأستاذ “احمد حسن محمد فضل” انه فور اكتشاف المحاولة تم الاتصال بالادارة العامة لامتحانات السودان وتمليكها المعلومة والتي بدورها قامت بالمتابعة والتحري الدقيق حول الحادثة.

وطمأن “الفضل” أولياء الأمور والطلاب بأن الامتحانات ستسير وفقا للترتيبات الموضوعة وحسب الجدول المعد لها لهذا العام.