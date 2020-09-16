بداية تجريبية للدعم الأسري المباشر في 11 ولاية

الخرطوم :ابتهاج متوكل

اعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن الإطلاق التجريبي، لبرنامج الدعم الاسري (ثمرات).

واوضحت الوزارة في بيان صحفي امس، أن حكومة السودان الانتقالية تنفذ الإطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الاسري ، بدعم نصف مليون فرد في ١١ ولاية خلال هذه المرحلة، تشمل سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان، الخرطوم.، واشارت الوزارة إلى أن الإطلاق التجريبي سيضع الهياكل للتوسع في التغطية تدريجيا، حتى يتم الوصول لحوالى ٧ ملايين فرد في جميع ولايات السودان.