البحث عن بدائل اقتصادية يرجئ اجتماع قوى التغيير مع حمدوك اليوم

الخرطوم: إيمان كمال الدين

علمت (السوداني) من مصادر موثوقة عن تأجيل اجتماع لقوى الحرية والتغيير ومُمثلين للجنة الاقتصادية مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان مُقررًا عقده اليوم “الأربعاء”. لمناقشة الوضع الاقتصادي.

وأشارت مصادر (السوداني) إلى أن تأجيل الاجتماع لإجراء مزيد من النقاش بين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ووزراء القطاع الاقتصادي ومستشاري رئيس الوزراء حول البدائل.

والتأم “السبت” الماضي اجتماع لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومشاركة اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، و‏ناقش الاجتماع الأزمة الاقتصادية الراهنة والخيارات والسياسات الاقتصادية والميزانية المعدلة.