ندرة الوقود .. تعيد الاصطفاف أمام المحطات

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم اصطفافا كثيفا بالمركبات العامة نتيجة لوجود تذبذب في الكميات بمحطات التوزيع لأسباب عدة منها الترحيل والفيضانات والتي عرقلت حركة وصول شحنات الوقود من المستودعات للمنافذ.

وقال موظف بمحطة وقود بام درمان احمد الهادي لـ(السوداني) امس ، ان اصطفاف المركبات بمحطات الوقود سببه تأخر وصول شحنات النفط من المستودعات، مضيفا بان ذلك تسبب في ندرة المواد البترولية ،منتقدا سوء توزيع الحصص للمنافذ، مقترحا تحديد توقيت محدد لوصول شحنات النفط ، وأوضح ان وجود محطتين بمنطقة واحدة يؤدي لكثافة اصطفاف المركبات حال انقطاع احداهما من الوقود ، مبينا استقرار اسعار المواد البترولية

واكد موظف بمحطة وقود بالخرطوم آدم محمد ان ترحيل الوقود وأسعاره والامطار تسببت في وصول الوقود لمنافذ التوزيع ، واشار الى أن هنالك اتجاهاً لصيانة المستودعات.

وأضاف موظف بمحطة وقود بالقرب من مول الواحة بالسوق العربي أن هنالك أسباباً ادت لتكدس المركبات امام محطات الوقود لأكثر من يوم منها ضعف المخزون الاستراتيجي نتيجة لضعف البنى التحتية وشح الوقود بالمستودعات، موضحا ان استهلاك الجازولين اكثر من البنزين ما يؤدي لسرعة نفاده بالمحطات ويؤدي لتكدس المركبات لحين وصول شحنة جديدة .