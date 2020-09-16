في صراع ملتهب المريخ ينازل “الأولاد” بهدف تضييق الخناق على غريمه

الخرطوم: السوداني

يعود فريق الكرة الأول بنادي المريخ عصر اليوم لساحة اللعب التنافسي المحلي بمسابقة الدوري الممتاز حينما يواجه الخرطوم الوطني عصراً في لقاء يتوقع أن يشهد تنافسا محتدما بين الفريقين للحصول على النقاط، كما أن مواجهات المريخ والخرطوم الوطني تتسم بطابع الإثارة والتشويق. المريخ يجلس في المركز الثاني في روليت المنافسة برصيد (48) نقطة وسيبحث الأحمر عن الفوز اليوم لتضييق الخناق على الهلال المتصدر، ويأتي لقاء اليوم بعد فترة توقف امتدت لـ”6″ أشهر عقب انتشار جائحة كورونا بالبلاد، وقد أدى المريخ المران الختامي صباح أمس تحت إشراف التونسي جمال خشارم وطاقمه المعاون بحضور جميع اللاعبين. أما الخرطوم الوطني فيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن منطقة الخطر والبقاء في المنطقة الآمنة حيث يمتلك الفريق العاصمي في رصيده (29) نقطة، ويقود الخرطوم الوطني المدرب إبراهيم حسين “إبراهومة” الذي يعرف نقاط القوة والضعف بالمريخ مما يجعل لقاء اليوم في غاية الإثارة والتشويق.