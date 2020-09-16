ضمن مواجهات الدوري الهلال في مهمة صعبة أمام ملوك الشمال

الخرطوم: السوداني

تجرى اليوم الأربعاء (8) مواجهات مهمة في بطولة الدوري الممتاز عقب الإعلان عن استئناف المنافسة بعد فترة توقف طويلة، ومن أبرز مواجهات اليوم لقاء الهلال المتصدر لروليت المنافسة برصيد (51) نقطة والأهلي مروي الذي يجلس في وسط الترتيب برصيد (34) نقطة حيث ينشد كلا الفريقين تحقيق نتيجة إيجابية اليوم لتحقيق عودة بمكاسب عديدة، وستقام المباراة عند الساعة السابعة إلا ربعا مساء بتوقيت الخرطوم، في غياب الجماهير ووفقا ﻹجراءات احترازية محددة. الهلال أكمل العدة لمباراة اليوم من خلال خوض سلسلة تدريبات تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب الوطني الفاتح النقر، ويبحث الأزرق عن تحقيق الانتصار لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر فريق المريخ الذي سيواجه الخرطوم الوطني مساء نفس اليوم، ويرجح أن يدفع النقر بتشكيلة قوامها الأساسي العناصر الدولية بصفوف المنتخب الوطني، وسيفقد الهلال في مباراة اليوم جهود الكابتن عبد اللطيف بوي للإصابة والسموأل ميرغني بسبب مرضه، غير أن النقر إطمان خلال البروفة الختامية أمس على جاهزية الأسماء التي سيدفع بها في مواجهة ممثل الولاية الشمالية في البطولة المحلية. أما الضيف فريق الأهلي مروي فسيبحث عن تحقيق نتيجة تعد بمثابة طوق نجاة للفريق الطامح للابتعاد أكثر عن منطقة الخطورة للبقاء في المنطقة الدافئة ويقود “ملوك الشمال” فنياً المدرب فاروق جبرة الذي سيلعب مباراة اليوم بتشكيلة متوازنة للخروج بالتعادل أو الانتصار من ملعب الهلال، ويتوقع أن تأتي المباراة حافلة بالإثارة والندية بين الطرفين.

تشكيلة الهلال

من المنتظر أن يلعب الهلال مباراة اليوم أمام الاهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز بتشكيلة تتكون من يونس الطيب في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أطهر الطاهر، ديديه كاديو، عمار الدمازين، فارس عبد الله، أما في وسط الملعب فيتوقع ان يلعب نصر الدين الشغيل وابوعاقلة عبد الله إلى جانب عبد الرؤوف وسيقود الهجوم الثلاثي موفق صديق ومحمد موسى الضي، ووليد الشعلة.