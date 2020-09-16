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النقر يلعبها هجومية وجبرة يخوضها بتوازن

الرياضة
By alsudani 0

بدأ واضحا من التشكيل المتوقع للهلال أن النقر سيلعب بتنظيم هجومي (4/3/3) وذلك بالاعتماد على مثلث هجومي لتحقيق أكبر ضغط على دفاع الأهلي مروي حتى يحقق الأزرق النتيجة المرجوة.
. أما مدرب الاهلي مروي فسيعتمد على تكثيف العناصر في منطقة الوسط ﻹبطال خطورة الهلال وغالبا ما سيلعب بتشكيلة ذات تنظيم (4/5/1) لتحقيق اكبر ضغط في وسط الملعب على الهلال.

alsudani
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