النقر يلعبها هجومية وجبرة يخوضها بتوازن

بدأ واضحا من التشكيل المتوقع للهلال أن النقر سيلعب بتنظيم هجومي (4/3/3) وذلك بالاعتماد على مثلث هجومي لتحقيق أكبر ضغط على دفاع الأهلي مروي حتى يحقق الأزرق النتيجة المرجوة.

. أما مدرب الاهلي مروي فسيعتمد على تكثيف العناصر في منطقة الوسط ﻹبطال خطورة الهلال وغالبا ما سيلعب بتشكيلة ذات تنظيم (4/5/1) لتحقيق اكبر ضغط في وسط الملعب على الهلال.