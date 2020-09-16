اجتماع فني مزدوج لمباريات الممتاز

شهدت قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني في مباني الاتحاد بالخرطوم2، انعقاد الاجتماع الفني المزدوج للمباريات الثماني في الدوري الممتاز التي ستلعب عصر ومساء الاربعاء في ملاعب العاصمة الخرطوم، حيث أشرفت اللجنة المنظمة للمسابقات، على فعاليات الاجتماعات الثمانية. وكان الحضور جيداً من قبل الاندية، وتم التأمين على كل الجوانب التنظيمية والتأكيد على ضرورة التقيد بالاشتراطات حتى تكون الانطلاقة منظمة وفق ماهو مطلوب من اشتراطات واحترازات، وسادت أجواء طيبة في الاجتماع الفني بين الجميع مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل عودة النشاط واستكمال منافسة الدوري الممتاز في نسخته الـ(25) بموسم 2019/2020م.